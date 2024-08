Zema e Kalil oficializam apoio ao mesmo candidato para Prefeitura de BH

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o ex-prefeito Alexandre Kalil (que vai se filiar ao Republicanos) estiveram juntos na manhã deste sábado, 3, para o lançamento da candidatura do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) para a Prefeitura de Belo Horizonte. Zema e Kalil foram rivais na disputa pelo governo do Estado em 2022.

Zema e Tramonte participaram primeiro da convenção do Novo, que vai indicar Luísa Barreto (Novo), ex-secretária de Planejamento do governador, como vice na chapa. Na sequência, os três seguiram para a convenção do Republicanos, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Foi lá que Zema e Kalil se reencontraram - agora como aliados de um mesmo candidato. Vídeo publicado nas redes sociais mostram os dois se cumprimentando num aperto de mãos e sentando no mesmo palanque.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Zema e Kalil têm histórico de divergências. Em 2022, quando os dois disputaram o governo de Minas Gerais, Zema levou a melhor, com 56% dos votos válidos no segundo turno, ante 35% de Kalil. Depois do pleito, o ex-prefeito afirmou, em entrevista ao jornal O Tempo, que foi derrotado "por um rio de mentiras que foi jogado contra" ele.