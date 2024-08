Nunes e Marçal chegam às convenções e disputam herança bolsonarista

Como mostrou o Estadão , o local foi uma escolha pessoal do prefeito e carrega um simbolismo: foi lá que Mário Covas, avô do ex-prefeito Bruno Covas, de quem Nunes foi vice, lançou sua candidatura vitoriosa ao governo de São Paulo.

Tanto Nunes quanto Marçal estão empenhados em conquistar o eleitorado bolsonarista da cidade. No caso do prefeito, que se autodeclara político de centro, a estratégia para atrair os eleitores de direita inclui contar com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) em seu palanque. Os dois já confirmaram presença na convenção e há expectativa de que ambos façam discursos em prol de Nunes no evento. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) também se somará ao pelotão bolsonarista, reforçando o apoio do clã ao prefeito.

No eleitorado geral, o prefeito possui 20% das intenções de voto e está tecnicamente empatado com José Luiz Datena (19%), do PSDB, e Guilherme Boulos (19%), do PSOL. Marçal tem 12%, enquanto Tabata Amaral (PSB) conta com 5%. Kim Kataguiri (União) - que desistiu de sua candidatura na quinta-feira - e Marina Helena (Novo) têm 3% cada. Se Datena desistisse da eleição, seus votos seriam distribuídos entre todos os candidatos. No entanto, a saída de Marçal beneficiaria principalmente o atual prefeito, que alcançaria 33%.

A relação de Nunes com o bolsonarismo evoluiu ao longo da pré-campanha. Inicialmente, o prefeito se mantinha afastado do ex-presidente, chegando a afirmar que não tinha proximidade com Bolsonaro como não tem com Lula. Com a entrada de Pablo Marçal (PRTB) na disputa, esse quadro mudou, e Nunes passou a fazer mais gestos em direção ao bolsonarismo, na tentativa de evitar o desembarque de Bolsonaro da futura coligação.

O gesto mais significativo foi aceitar a indicação do ex-comandante da Rota Ricardo Mello Araújo (PL) como seu vice, algo que Nunes relutava em fazer. A sugestão para incluir Mello Araújo na chapa foi feita pelo ex-presidente Bolsonaro em janeiro, mas o nome só foi anunciado oficialmente em junho. Durante esses cinco meses, Nunes e seus aliados tentaram explorar outras opções, como o ex-ministro Aldo Rebelo (MDB) e a vereadora Rute Costa (PL), mas nenhuma dessas alternativas agradou a Bolsonaro.