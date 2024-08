Milton Leite oficializa apoio do União Brasil a Ricardo Nunes

O presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União), oficializou neste sábado, 3, o apoio do União Brasil à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Em um sinal da força política do vereador, o prefeito teve de ir ao reduto eleitoral de Leite no Clube da Eletropaulo, no Jardim Ipanema, na zona sul, para receber o apoio. "Com 100% da executiva municipal, nós declaramos apoio à sua candidatura, prefeito", disse o vereador.

Leite foi a principal ausência na convenção do MDB que confirmou a candidatura de Nunes pela manhã. O ato e teve as presenças do presidente Jair Bolsonaro (PL), do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de presidentes de partidos que apoiam o emedebista, como Valdemar Costa Neto (PL), Gilberto Kassab (PSD) e Paulinho da Força (Solidariedade).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente da Câmara Municipal tentou ser vice de Nunes, mas acabou preterido pelo coronel da reserva Ricardo de Mello Araújo (PL), indicação de Bolsonaro.