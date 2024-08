Queiroz, do caso das 'rachadinhas' de Flávio Bolsonaro, vai concorrer a vereador em Saquarema

O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Fabrício Queiroz (PL), é pré-candidato a vereador em Saquarema, no Rio de Janeiro. Ele enfrenta processos com acusações de ter desviado verbas públicas para benefício próprio. Por não ter sido condenado, pode concorrer a cargos políticos.

Ao Estadão, Queiroz informou que irá oficializar a candidatura assim que a Casa Verde Amarela, uma base na cidade para encontros com correligionários, ficar pronta. Sem mencionar a data exata, ele estima que ela seja finalizada nos próximos dias.

Queiroz é policial militar e possui histórico com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). O político é investigado por suposta participação em um esquema de rachadinha quando Flávio ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Ele chegou a ser preso em 2020, porém foi solto em 2021 e no ano seguinte o caso foi arquivado.