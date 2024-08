PL do MA ignora Bolsonaro e se coliga ao candidato apoiado pelo PT em São Luís

Apesar da proibição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que gravou um vídeo exigindo a dissolução de alianças com partidos de esquerda, o PT e o PL vão estar juntos em São Luís (MA). As duas siglas integram a coligação do deputado federal Duarte Júnior (PSB), que teve a candidatura registrada nesta quinta-feira, 1, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O direção do PL alega que o apoio formal não está sacramentado, mas o registro da coligação que apoia o candidato do PSB já inclui o partido de Bolsonaro.

O ex-presidente gravou um vídeo ao lado do deputado federal Zucco (PL-RS) condenando as alianças formadas pelo PL e legendas de esquerda. Segundo Bolsonaro, essas coligações contrariam os princípios do grupo político e precisam "deixar de existir".

"O meu acordo, tudo o que eu acertei lá atrás com o presidente do partido, o Valdemar (Costa Neto, dirigente nacional do PL), está sendo cumprido. Agora, o que acontece? Nós vamos ter mais de 2 mil candidatos a prefeito pelo Brasil e também centenas de candidatos a vereador. Em alguns municípios estão aparecendo agora, como se estivessem incubadas, o PL se coligando com partidos como o PT, PCdoB e PSOL", disse o ex-presidente.