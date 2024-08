'É pra limpar os 3 poderes, derrubar tudo'; as mensagens de 'Fátima Tubarão' no 8 de janeiro

Conhecida por afirmar que 'pegaria o Xandão' nos atos de 8 de janeiro, Fátima Mendonça Jacinto Souza, a Fátima de Tubarão, alegou ao Supremo Tribunal Federal que, quando foi para Brasília, seu objetivo era "apenas o de conversar" com o ministro Alexandre de Moraes. Entre as provas que pesaram para que Moraes sugerisse uma sentença de 17 anos de prisão para Fátima, estão mensagens em que ela diz que 'cagou no vaso de Xandão' e estava no 'pelotão de frente' do ato que culminou na invasão das dependências do Planalto, STF e Congresso Nacional.

As informações constam do voto do ministro Alexandre de Moraes que abriu nesta sexta-feira, 2, o julgamento que pode levar à condenação de Fátima de Tubarão. Os ministros têm até a próxima sexta-feira, 9, para depositar seus votos sobre o caso. Ela é acusada dos crimes de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Em depoimento prestado à Justiça - uma das últimas fases do processo antes do julgamento - Fátima alegou que foi para Brasília no dia 6, pela noite, para o acampamento montado em frente ao QG do Exército. Ela disse que seu objetivo era "conversar" com Moraes, para que o ministro lhe apresentasse "o código-fonte" das urnas eletrônicas. Ainda de acordo com a ré, o plano inicial era conversar com Moraes na segunda-feira.