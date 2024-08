Republicanos oficializa apoio a Nunes com discurso de Tarcísio em defesa do prefeito

O partido Republicanos oficializou o apoio à reeleição do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) durante convenção realizada nesta quinta-feira, 1º, no Memorial da América Latina. A presença da legenda na coligação do emedebista já era considerada certa, tendo em vista a atuação de Tarcísio de Freitas (Republicanos) como articulador político na formação da chapa do prefeito e os diversos acenos feitos ao chefe do Executivo paulistano - ele afirmou, no último sábado, 27, que transferiu seu título eleitoral de São José dos Campos para a capital paulista para "votar no Nunes."

"Ter eleição vitoriosa é saber onde vamos encabeçar e onde vamos compor", disse Tarcísio sobre o apoio de seu partido à candidatura do atual prefeito em seu discurso. "Sabe porque você vai ganhar, Ricardo? Porque o bem sempre vence", afirmou. O governador continuou, ressaltando que Nunes é alvo de injustiças e ataques, mas que isso "não vai prosperar porque temos uma pessoa bem intencionada". Tarcísio não fez menção sobre o que falava.

Nesta quarta-feira, 31, a Polícia Federal indiciou 117 investigados da Máfia das Creches e pediu à Justiça Federal autorização para abrir um inquérito específico sobre a relação do prefeito Ricardo Nunes com uma empresa noteira (que emite notas fiscais frias). O envolvimento de Nunes teria ocorrido quando exercia o mandato de vereador paulistano, em 2018. Em nota, a assessoria de Nunes declarou que "o prefeito prestou todos os esclarecimentos no processo e, reitera-se, não resultou em qualquer acusação. Foram serviços prestados sem quaisquer irregularidades."