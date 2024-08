Em Manaus, prefeito e candidato à reeleição do Avante lidera corrida com 33%, diz Quaest

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 1, sobre a corrida eleitoral para a prefeitura de Manaus, mostra que o atual prefeito e candidato à reeleição pelo Avante, David Almeida, lidera a mostra com 33%, seguido de Amom Mandel (Cidadania) com 22%, Roberto Cidade (União) 12%, Capitão Alberto Neto (PL) com 12% e Marcelo Ramos (PT) com 8%. Este é o cenário da pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados aos entrevistados. Na mostra espontânea, Almeida também lidera, com 12%, seguido de Mandel com 8%, Cidade com 5%, Capitão Alberto com 4%.

A Quaest também fez simulação de um eventual segundo turno nas eleições para a prefeitura de Manaus. E em todos os cenários, o prefeito e candidato à reeleição David Almeida aparece na liderança. Contra Mandel, a vantagem é de 50% a 41%, contra Cidade é de 56% a 31% e contra Capitão Alberto de 56% a 32%.

Para os entrevistados, o peso dos padrinhos políticos não é tão significativo. Para 48%, o ideal seria que o prefeito de Manaus fosse independente politicamente. Para 28% o ideal seria que fosse aliado de Jair Bolsonaro (PL) e 22% que fosse aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.