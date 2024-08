Reviravolta leva Zema e Kalil, Rivais em MG, ao mesmo palanque na eleição municipal de BH

Ainda como tucana, Luísa teve 1,4% dos votos para prefeita de Belo Horizonte em 2020. Ela assumiu o cargo de secretária de Planejamento do governo de Minas em 2021, posto que ocupou até junho, quando se desincompatibilizou para disputar a eleição.

Mauro Tramonte é deputado estadual e apresenta programa policial nas tardes da Record Minas. Ele lidera a disputa com 25% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada no dia 16 de julho. O bolsonarista Bruno Engler (PL) tem 12% e João Leite (PSDB), 11%.

Rivais de Zema e até semana passada colegas de partido de Kalil no PSD, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, apoiarão o prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman, que foi vice do ex-dirigente do Atlético e assumiu após Kalil deixar a Prefeitura para concorrer ao governo do Estado. Fuad aparece no levantamento da Quaest com 9%, mesma pontuação da federal Duda Salabert (PDT). O senador Carlos Viana (Podemos), com 8%, e o deputado federal Rogério Correia (PT), com 7%, estão tecnicamente empatados com eles.