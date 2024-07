Primo de Ustra se filia ao PL e vai concorrer a vereador com apoio de Bolsonaro

Marcelo é primo do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi o primeiro militar condenado por sequestro e tortura durante a ditadura no Brasil

Marcelo é primo do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi o primeiro militar condenado por sequestro e tortura durante a ditadura no Brasil (1964-1985). O oficial comandou o Destacamento de Operações de Informação Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi) em São Paulo.

Ao Estadão , o Partido confirmou a filiação e revelou que o candidato conta com o apoio do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

O candidato possui histórico com o ex-presidente. Durante a gestão de Bolsonaro Marcelo Ustra trabalhava no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), onde ficou até a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ustra também foi uma das pessoas que acompanharam Bolsonaro a Orlando após a derrota eleitoral.

Enquanto ele estava a frente do departamento, foram registradas ao menos 45 mortes e desaparecimentos forçados no local.

Em uma publicação no Instagram no dia primeiro de julho, Marcelo escreve que o "primo do 'pavor de Dilma Rousseff' será candidato a vereador em Porto Alegre. Em outra na mesma data ele fala que "para desespero da esquerda, primo do 'fantasma' de Dilma vem aí".

Marcelo faz referência à declaração de Bolsonaro a favor do torturador, em 2016, quando ele ainda era deputado federal e votou a favor do impeachment da ex-presidente do País Dilma Rousseff, - considerada uma das vítimas do DOI-Codi.

"Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff", disse à época.

Bolsonaro elogiou Ustra em outras ocasiões, como 2019 quando ele disse que o militar era um "herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer". Em 2020, o ex-presidente defendeu o livro "A Verdade Sufocada", escrito pelo condenado narrando informações da época da ditadura.

Conheça os canais do O POVO no WhatsApp



O POVO apresenta seus cinco canais com notícias relacionadas à política cearense; aos acontecimentos do cotidiano; à cobertura esportivas; às pautas econômicas; e às novidades dos famosos e realities.

Confira e clique nos links abaixo para seguir: