Pente-fino do CNJ no TJ-BA pega 'muitos achados' que podem ligar juízes a 'ineficiência'

O Estadão pediu manifestação do TJ. O espaço está aberto.

A primeira blitz motivou investigações disciplinares e apontou "ineficiência grave" no Tribunal que atravessa uma crise sem precedentes após o furacão Faroeste, Operação da Polícia Federal que mira esquema de venda de sentenças supostamente montado por desembargadores, juízes de primeiro grau, advogados e empresários.

A Corregedoria Nacional de Justiça começou a analisar informações que colheu durante a correição extraordinária realizada, durante o recesso, no Tribunal de Justiça da Bahia. O pente-fino foi determinado pelo ministro-corregedor Luís Felipe Salomão na esteira de achados de uma inspeção ordinária na Corte baiana, desencadeada em abril.

A nova correição no TJ, por ordem do ministro Salomão, foi executada há duas semanas. A equipe do corregedor inspecionou 13 unidades administrativas e judiciais da Corte baiana, inclusive os gabinetes da Presidência, da Corregedoria-Geral de Justiça e da Segurança Institucional, além da Secretaria de Planejamento e Orçamento e varas empresariais, de Família, da Fazenda Pública e de delitos praticados por organização criminosa.

Ao determinar a blitz no tribunal, Luís Felipe Salomão destacou a "gravidade" de documentos e indícios encontrados durante a inspeção ordinária de abril. Essa averiguação no Tribunal de Justiça da Bahia avançou sobre aquelas primeiras descobertas. Foram tomados os depoimentos de, ao menos, 39 servidores sobre questionamentos da Corregedoria.

A Corregedoria-Geral de Justiça já instaurou três procedimentos disciplinares. Um deles versa sobre "indícios de descontrole e ineficiência no gerenciamento dos processos" da 5ª Vara de Fazenda Pública de Salvador, com "grande atraso na atuação jurisdicional do magistrado, além de indevida limitação aos atendimentos requeridos por advogados".