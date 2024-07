O POVO News: Venezuela: Lula minimiza eleição de Maduro sob suspeita; protestos crescem

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta terça-feira, 30. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição a repressão e o seguimento dos protestos provocados pelo processo eleitoral na Venezuela , além da resposta do Brasil ao cenário venezuelano.

O resultado foi questionado pela oposição venezuelana e gerou manifestações no País, que seguiram nesta terça-feira, 30. A militarizada Guarda Nacional dispersou várias delas com gás lacrimogêneo e balas de borracha. Em alguns bairros, foram ouvidos tiros.

Lula minimiza eleições na Venezuela

Um pronunciamento do presidente Lula era esperado. Oficialmente, o Brasil saudou os resultados do pleito, mas informou esperar a publicação dos dados por mesa de votação. "Passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito”, diz comunicado do Itamary.

Já o PT do presidente Lula foi direto, reconheceu a reeleição de Maduro e criticou sanções ao País. “Importante que o presidente Nicolas Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição, no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais", diz nota.

Lula só se pronunciou nesta terça-feira, 30, minimizando os efeitos do pleito. "É normal que tenha uma briga. Como resolve essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com um recurso e vai esperar na Justiça o processo. E vai ter uma decisão, que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo", afirmou o presidente.







Com Agência Estado

