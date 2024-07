O POVO News: Morte do líder do Hamas acende alerta sobre guerra

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta quarta-feira, 31. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição repercute a morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no Irã. O caso acende alerta sobre a guerra na Faixa de Gaza e põe em risco as negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

Assista ao vivo:

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condenou os ataques que Israel conduziu em Beirute, capital do Líbano, contra alvos do Hezbollah e a morte do chefe do Hamas. Por meio de nota, o Itamaraty diz acompanhar com extrema preocupação a escalada e fez um apelo à comunidade internacional para conter o agravamento do conflito.

As eleições na Venezuela também são destaque na edição. Para tratar do assunto, O POVO News entrevista André Kaysel, professor doutor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Ele fará uma análise do cenário pós-eleitoral venezuelano.