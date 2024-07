Marina Silva diz que Venezuela não é uma democracia e cobra atas eleitorais

Na última terça-feira, 30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que não tem nada de grave ou anormal com as eleições na Venezuela

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta quarta-feira, 31, que a Venezuela não vive sob um regime democrático e cobrou provas de transparência da eleição presidencial no país. Apesar de o governo brasileiro não ter reconhecido ou negado a legitimidade do resultado, Marina elogiou o comunicado do Itamaraty, que, na segunda-feira 29, declarou que a apresentação das atas eleitorais era um "passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito".

"Um regime democrático pressupõe que as eleições são livres, que os sistemas são transparentes, que não haja nenhuma forma de perseguição política ou tentativa de inviabilizar com que os diferentes segmentos da sociedade, que legitimamente têm o direito de pleitear, cheguem ao poder. Que não venham a sofrer qualquer tipo de constrangimento ou impedimento", disse, em entrevista ao site Metrópoles.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última terça-feira, 30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que não tem nada de grave ou anormal com as eleições na Venezuela e condicionou a entrega das atas ao reconhecimento do resultado que deu vitória ao ditador Nicolás Maduro sob suspeitas de fraude eleitoral.