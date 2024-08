José Dirceu é internado em SP e passará por cateterismo para avaliar necessidade de cirurgia

É o segundo problema de saúde enfrentado por Dirceu este ano. Em fevereiro, ele deu entrada no mesmo hospital com pneumonia. De acordo com o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), filho dele, o ex-ministro passa bem.

Antes da internação, José Dirceu declarou na terça-feira, 30, que o ditador Nicolás Maduro é o vencedor das eleições venezuelanas e que o processo ocorreu de forma segura e inviolável. "Precisamos aguardar a conferência das atas e não dar razão à oposição, muito menos às manifestações violentas", disse.

Afastado dos holofotes, o ex-ministro planeja se candidatar a deputado federal por São Paulo na eleição de 2026, conforme adiantou ao Estadão, mas diz que é necessário consultar a direção do PT e os deputados da sigla para o plano ir adiante.

Dirceu foi condenado em 2012 a 7 anos e 11 meses de prisão no esquema do mensalão. O esquema consistia no pagamento de mesadas a parlamentares para assegurar apoio à base governista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre 2003 e 2004. Em 2016, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso concedeu indulto ao ex-ministro da Casa Civil no âmbito do mensalão, mas ele permaneceu preso em razão de penas oriundas da Lava Jato.