Bolsonaro deve vir ao Ceará em agosto para receber título de cidadão fortalezense

Honraria foi aprovada pela Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) no final do ano passado; presidente também é esperado para participar da campanha de André Fernandes

A informação foi divulgada pelo vereador de Fortaleza Julierme Sena (PL), que esteve reunido com Bolsonaro, Fernandes e outros nomes do PL Ceará, nesta semana. Segundo o vereador, o título deve ser concedido na própria Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

A honraria para Bolsonaro foi aprovada pela CMFor no final do ano passado. Os vereadores votaram e aprovaram a medida com placar de 20 votos a favor, 12 contrários e três abstenções à época. O título foi proposto por Julierme. A proposta recebeu voto favorável, inclusive, de vereadores da base do prefeito José Sarto (PDT).