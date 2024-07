Após fala de Lula, Aécio propõe estabelecer regras para pronunciamentos em rádio e TV

O partido tucano alega que o presidente da República se utilizou do pronunciamento em rede nacional para fins "eleitoreiros"

O PSDB, por meio do deputado federal Aécio Neves, enviará ao Congresso Nacional um projeto de lei para estabelecer critérios "rígidos" para a convocação de rede nacional de rádio e televisão. O movimento vem dias após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazer um pronunciamento de sete minutos apresentando um balanço de sua gestão.

De acordo com o partido tucano, a fala do petista foi com fins eleitoreiros. A sigla destacou que irá recorrer à Justiça para que se faça uma avaliação sobre a possível irregularidade da medida. "Para evitar novos abusos, como os que vêm acontecendo nos últimos anos, o PSDB defende que o Congresso estabeleça limites para a convocação da cadeia de emissoras de comunicação", diz em nota.