Além de líder do Hamas, Alckmin estava ao lado de representantes dos Houthi, Jihad e Hezbollah

O líder do grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto nesta terça-feira, 30, por um ataque aéreo em Teerã, capital do Irã. Algumas horas antes do ataque, Haniyeh marcou presença na posse no novo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. No evento, o líder terrorista ficou a metros de distância do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), enviado para representar o governo brasileiro na cerimônia.

Uma imagem divulgada pela Press TV, emissora estatal do regime iraniano, mostra Alckmin sentado a poucas cadeiras de distância de Haniyeh. Mesmo próximos, os dois não conversaram durante o encontro. Entre o vice-presidente do Brasil e o líder do Hamas estão outros nomes conhecidos de grupos radicais islâmicos e terroristas: o porta-voz dos Houthi, Mohammed Abdulsalam, o líder da Jihad Islâmica, Ziyad Al-Nakhalah, e o vice-líder do Hezbollah, o general Naim Assem.

Quem aparece logo à direita de Alckmin é Mohammed Abdulsalam, porta-voz dos Houthi. Liderados por Abdul-Malik al-Houthi, eles compõem um grupo de rebeldes xiitas apoiados pelo Irã. Eles construíram sua ideologia em torno da oposição a Israel e aos Estados Unidos, vendo-se como parte do "eixo de resistência" liderado pelo Irã, juntamente com o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano.