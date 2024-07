PF vê 'mensalinho' a servidores da ANP em esquema de combustíveis adulterados

A ANP, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, informou que colabora com as investigações e que dois servidores terceirizados foram afastados de suas funções na capital paulista.

A Polícia Federal identificou o pagamento de propinas, por parte de organizações criminosas especializadas na adulteração de combustíveis, a pelo menos três servidores da Agência Nacional do Petróleo conhecidos como 'Veinho', 'Pinga' e Valmir. Um deles já está aposentado e os outros dois foram afastados de seus cargos.

O esquema teria beneficiado um empresário que seria "influente" na ANP. Seu nome é Marcos Estéfano Perini, o 'Olho azul' ou 'Alemão'. O Estadão busca contato com a defesa.

A PF diz que as propinas abasteciam suas contas. Rastreamento bancário encontrou transferências para contas de 'Olho azul', entre 2019 e 2023, a partir de contas usadas por duas quadrilhas para movimentar recursos obtidos ilicitamente com o comércio ilegal de combustíveis adulterados. Os valores passam de R$ 220 mil.

As informações constam do inquérito da Operação Boyle, que mira três organizações criminosas especializadas em adulteração de combustível, até com uso de metanol, substância altamente inflamável e tóxica - seu uso como combustível é proibido.