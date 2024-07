Após dizer que disputa na Venezuela é 'normal', Lula cobra divulgação de atas eleitorais

Nesta terça-feira, em entrevista à TV Centro América, filiada da TV Globo no Mato Grosso, o chefe do Executivo brasileiro disse que a "briga" entre chavismo e oposição na Venezuela é normal, e que seria resolvida apresentando as atas das urnas

Na segunda-feira, 29, Amorim se reuniu com o ditador venezuelano Nicolás Maduro e com o candidato da oposição no pleito, Edmundo González. Na conversa com Maduro, Amorim pediu ao ditador que divulgue o quanto antes as atas de votação das eleições.

Segundo a nota divulgada pelo Itamaraty nesta terça-feira, 30, Lula afirmou que "tem mantido acompanhamento permanente do processo eleitoral" por meio do assessor especial do Palácio do Planalto para assuntos internacionais, Celso Amorim, que foi enviado ao país vizinho para acompanhar o pleito.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou, nesta terça-feira, 30, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para tratar sobre a eleição presidencial na Venezuela, que ocorreu no último domingo, 28, marcada por suspeita de fraude. No telefonema, o petista disse ser fundamental a publicação das atas eleitorais do pleito, posição que teve concordância do americano.

Segundo o Itamaraty, Lula afirmou a Biden a "posição do Brasil de seguir trabalhando pela normalização do processo político no país vizinho, que terá efeitos positivos para toda a região". "Lula reiterou que é fundamental a publicação das atas eleitorais do pleito ocorrido no último domingo. Biden concordou com a importância das divulgações das atas", complementa.

De acordo com o Palácio do Itamaraty, a conversa durou cerca de 30 minutos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, acompanhou a ligação, que ocorreu nesta tarde, no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência.

