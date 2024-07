Datena é excelente apresentador, mas me preparei para vida pública, diz Nunes

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), comentou nesta manhã a nova rodada da pesquisa Genial/Quaest sobre a corrida pela Prefeitura de São Paulo. No levantamento, Nunes, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) e Guilherme Boulos (PSB) aparecem tecnicamente empatados. Boulos não é surpresa no pódio, então Nunes comentou sobre o novo tucano.

"Eu jamais conseguiria ser um apresentador. E, pelo contrário, eu trabalhei muito no setor público, como vereador, com entidades, e me preparei para ser prefeito", disse. "É um grande apresentador, ninguém faz 30 anos como apresentador sem estudar muito e se dedicar bastante", pontuou o prefeito. "Mas o debate que a gente vai querer ter com Datena, e com todos os outros, é sobre a cidade", completou.

Datena oficializou sua candidatura ao pleito neste sábado, 27, sob o protesto de tucanos que preferiam estar ao lado de Nunes nesta eleição.