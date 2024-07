O POVO News: Maduro vence eleições na Venezuela, diz Conselho; oposição fala em fraude

Com 80% das urnas apuradas, Maduro obteve mais de 5,15 milhões de votos (51,20%), segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE)

As eleições venezuelanas ocorreram neste domingo, 28. Como principal concorrente, Maduro tem o ex-diplomata Edmundo González Urrutia, que representa uma coligação de partidos opositores. Nicolás Maduro busca o terceiro mandato consecutivo.

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta segunda-feira, 29. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição repercute o resultado das eleições na Venezuela , nas quais o atual presidente Nicólas Maduro foi anunciado como vencedor. Oposição fala em fraude.

A líder opositora, Maria Corina Machado, chegou a afirmar que Urrutia, ganhou "com 70%" dos votos, rejeitando a reeleição de Maduro. Machado não pôde se candidatar devido a uma inabilitação política, mas é representada por Edmundo González Urrutia, diplomata de carreira de 74 anos.

O resultado foi questionado pela oposição venezuelana. Segundo líderes da oposição, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que organiza as eleições,não estava permitindo a presença de fiscais ou transmitindo as atas de votação.

Com 80% das urnas apuradas, Maduro obteve mais de 5,15 milhões de votos ( 51,20% ), segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), controlado pelo chavismo. O candidato opositor, Edmundo González Urrutia, teve 4,4 milhões de votos (44,2%).

Participam do episódio os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião do O POVO e João Victor Umbelino, repórter do Esportes O POVO.





Com AFP e Agência Estado

