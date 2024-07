MST comemora a vitória de Maduro e defende o resultado das eleições na Venezuela

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) comemorou nesta segunda-feira, 29 a vitória do ditador Nicolás Maduro nas eleições presidenciais deste ano na Venezuela. A nota conjunta foi publicada nas redes sociais e no site oficial do grupo durante a madrugada com o título de que os "movimentos populares defendem a vitória do povo venezuelano com a reeleição" do candidato.

O texto diz o ditador saiu vitorioso com mais de 51% dos votos, dos quais 80% já foram contabilizados. A entidade pontua que a eleição foi central para a geopolítica mundial, pois a nação que se constrói socialista com aliados em toda a Terra possui "a maior reserva comprovada de petróleo do mundo", o que desperta que o "imperialismo estadunidense" tente a controlar.

"Em meio a uma campanha fascista promovida pela extrema direita venezuelana e internacional, que antes mesmo da votação e dos resultados já bradavam fraudes e não respeito aos resultados, a soberania do povo venezuelano e o seu direito a voto prevalecem", diz o MST.