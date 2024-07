Conselho de Ética do PSDB quer expulsar tucano contrário à candidatura de Datena

O Conselho de Ética do PSDB vai promover uma reunião nesta segunda-feira, 29, para discutir o destino do ex-presidente do partido em São Paulo Fernando Alfredo. O tucano é contrário à candidatura do apresentador de TV José Luiz Datena à Prefeitura da cidade, e estava presente em um protesto no último sábado, 27, durante a convenção da legenda. Até a publicação deste texto, o Estadão buscou contato com o ex-dirigente partidário, mas sem sucesso.

Duas representações contra Fernando Alfredo estarão em debate na reunião marcada para as 17h. A informação foi publicada pela CNN Brasil e confirmada pelo Estadão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos documentos é relacionado a um comentário considerado homofóbico do ex-dirigente em um grupo de mensagens. Na conversa, ele afirmou que uma máscara rosa seria uma homenagem ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).