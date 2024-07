PL oficializa candidatura de Eduardo Cury à Prefeitura de São José dos Campos e divide Tarcísio

O PL oficializou a candidatura do ex-deputado federal Eduardo Cury à Prefeitura de São José dos Campos (SP) em ato que ocorreu na noite deste sábado, 27, na sede do partido, no bairro de Jardim Esplanada. O evento também confirmou José Mello, atual presidente do PSDB no município, para ser o candidato a vice da chapa.

Estiveram presentes no evento o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL-SP), Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, e representantes do PL, PSDB, Cidadania, Novo e Mobiliza. Emanuel Fernandes, ex-prefeito de São José dos Campos de 1997 a 2004, será o coordenador do programa de governo.

"Hoje é só o início dessa caminhada. A partir do dia 16 estaremos na rua. Caminharemos muito, conversaremos muito, vamos apresentar muita coisa para essa cidade", discursou. Cury governou São José entre 2005 e 2012. "Precisamos corrigir alguns rumos em nossa cidade, e estou muito motivado para este novo desafio."