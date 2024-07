Saiba data de convocação, funções e benefícios dos mesários nas eleições de 2024

A convocação de mesários para as eleições municipais deste ano começou no dia 9 de julho, e o calendário eleitoral prevê que os juízes eleitorais têm até 7 de agosto para publicar os editais com os nomes dos selecionados e seus locais de atuação. As nomeações para a função ocorrem entre julho e agosto, com eventuais substituições até outubro.

Os mesários são as pessoas que trabalham nas mesas receptoras de votos e de justificativas, além das pessoas que servem ao apoio logístico, como para realização do teste de integridade das urnas eletrônicas. São responsáveis por auxiliar os eleitores e registrar o movimento da seção eleitoral, o que reforça a transparência e a legitimidade do voto secreto. Eles controlam o fluxo de pessoas na seção e as filas e conferem os documentos dos cidadãos no caderno de votação. Além disso, fazem uma relatório do dia na chamada ata de votação, com todas as ocorrências observadas ao longo do dia.

