Youtuber faz 'cover' de Javier Milei para concorrer a vereador de São Paulo

O empresário e youtuber Paulo Kogos (União Brasil) disputará o cargo de vereador pela cidade de São Paulo, em outubro, se apresentando como "Javier Milei Paulista". O influenciador tem feito aparições públicas com roupas e penteado semelhantes aos do presidente da Argentina, e até a foto dele de registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) copia o estilo do chefe do Executivo do país vizinho.

Além de aderir a muitas das ideias defendidas por Milei, Kogos tem tentado replicar a imagem do argentino. Para isso, adotou uma faixa presidencial do país como parte de sua identidade eleitoral, deixou o cabelo e as costeletas crescerem para imitar Milei e tem vestido trajes formais - como se fosse um presidente da República.

Kogos se denomina nas redes sociais como "tradicionalista de extremíssima direita" e "anarcocapitalista". Ele defende um movimento chamado "libertarianismo", que reivindica a diminuição radical do Estado, em lugar de um "capitalismo radical". Além disso, é adepto do catolicismo sedevacantista, que não reconhece a autoridade do papa atual, Francisco.