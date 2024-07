O POVO News: Maduro manda Lula "tomar chá de camomila" e ataca urnas do Brasil

Presidente venezuelano, Nicolás Maduro Crédito: FEDERICO PARRA / AFP

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta terça-feira, 23. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição repercute falas do presidente venezuelano Nicolás Maduro contra o presidente Lula (PT), a respeito das eleições presidenciais na Venezuela neste ano. Assista ao vivo: As eleições venezuelanas ocorrem em 28 de julho. Como principal concorrente, Maduro tem o ex-diplomata Edmundo González, que representa uma coligação de partidos opositores. Nicolás Maduro busca o terceiro mandato consecutivo.