Marina Helena é 1ª registrada como candidata em SP e declara patrimônio de R$ 9,7 mi

Com a promessa de "passar um pente-fino em todos os contratos" da administração municipal e combater o que chamou de "máfias que dominam a cidade", Marina oficializou no domingo, 20, sua candidatura em convenção do partido Novo. Apesar do registro, o período de campanha só começa no dia 16 de agosto. Até lá, está em curso o período de pré-campanha. Ao fim do evento, a sigla confirmou a filiação do deputado federal Ricardo Salles, expulso do partido em 2020. A adesão de Salles, egresso do Partido Liberal (PL), faz com que o a legenda atinja o quórum de cinco deputados na Câmara, o que garante a presença de Marina em debates televisivos.

Quem é Marina Helena?

Marina Helena Cunha Pereira Santos nasceu em 10 de setembro de 1980, em Brasília. Aos três anos, mudou-se com a mãe para a periferia de São Luís do Maranhão, após o divórcio de seus pais. Sofreu um abuso aos 13 anos, fugindo do lar materno para a casa do pai, na capital federal. Filha de um servidor público que migrou para a iniciativa privada, frequentou bons colégios na adolescência, graduando-se em economia na Universidade de Brasília (UnB), onde concluiu seu mestrado na mesma área. Aos 24 anos, iniciou sua trajetória no mercado financeiro em São Paulo.