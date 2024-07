Roberto Jefferson paga R$ 39 mil para conserto de viatura que atingiu com 42 tiros

Uma semana antes das eleições de 2022, o ex-deputado atirou com armas de fogo e lançou granada contra agentes da PF que realizavam operação de prisão

O ex-deputado federal Roberto Jefferson foi obrigado pela Justiça Federal a pagar um valor de R$ 39.581,32 pelo conserto de uma viatura da Polícia Federal, que ele atingiu com 42 tiros uma semana antes das eleições presidenciais de 2022.

Dos disparos, 25 atingiram o teto, 14 o para-brisas, dois na lateral e um no capô da viatura da PF, de acordo com o laudo pericial. O valor do conserto foi apresentado por meio de uma sindicância da Polícia e o número confirmado pela CNN.