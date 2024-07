Quem é Eduardo Cavaliere, secretário de Paes cotado a ser vice na chapa pela prefeitura do Rio

Desde que o deputado federal Pedro Paulo (PSD) abdicou da possibilidade de ser indicado à vice-prefeitura do Rio de Janeiro, junto do pré-candidato à reeleição Eduardo Paes (PSD), novos nomes têm emergido como possibilidade para ocupar o lugar na chapa. O mais promissor é o ex-secretário de Paes e deputado estadual Eduardo Cavaliere, que tem 29 anos.

Ele é um dos subordinados mais próximos do prefeito e trabalhou como ajudante de ordens na campanha de Paes ao governo do Estado, em 2018. Antes disso, Cavalier formou-se em direito na Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ocupou a secretaria municipal de Meio-Ambiente do Rio entre 2021 e 2023.

Rapidamente, ele ganhou a confiança do círculo mais próximo do prefeito e do próprio incumbente, e acabou tornando-se secretário de uma das pastas mais importantes da administração pública: a Casa Civil. No mesmo ano, ele assumiu a pasta e foi eleito deputado estadual com 33,6 mil votos, mas acabou optando pelo Poder Executivo do Estado.