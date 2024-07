Pedro Paulo desiste de ser vice de Paes para evitar exploração de suposto vídeo íntimo

O deputado federal Pedro Paulo (PSD) procurou o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), pré-candidato à reeleição, nesta segunda-feira, 22, e pediu que não fosse mais considerado como possível candidato a vice para as eleições municipais deste ano. A decisão do então favorito a ocupar a chapa de Paes se deve à suposta existência de um vídeo íntimo dele que poderia ser explorado durante a campanha eleitoral.

A informação foi divulgada pelo portal Agenda do Poder e confirmada pelo Estadão. No encontro, Pedro Paulo informou ao prefeito que não poderá participar do processo eleitoral porque o suposto vídeo poderia vir à tona e seria explorado por adversários durante a campanha.

Procurado pelo Estadão, o prefeito Eduardo Paes confirma o teor do encontro com Pedro Paulo, diz que não tem nenhuma decisão tomada e que só vai se manifestar sobre o vice no momento oportuno.