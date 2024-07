Boulos diz que Nunes o chamou de vagabundo para 'agradar padrinho Bolsonaro'

Oficializado o candidato do PSOL na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, reagiu às falas do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), feitas nesta segunda-feira, 22, durante convenção do PL que confirmou a indicação do coronel Ricardo Mello Araújo como vice na chapa do emedebista.

"Na tentativa de agradar seu padrinho Bolsonaro, Nunes volta a me atacar pessoalmente com mentiras e fake news", diz o parlamentar, e chama atitude de seu principal adversário de "desequilíbrio incompatível com o cargo de prefeito da maior cidade do País."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A reação de Boulos surge depois do pré-candidato do MDB subir o tom e se referir ao político apoiado por Lula de "invasor", "vagabundo" e "sem-vergonha". "Quero agradecer a cada um dos senhores por dar esse voto de confiança para que a gente possa dar continuidade ao trabalho e vencer esse invasor, esse vagabundo, desse sem-vergonha", disse Nunes, sem citar Boulos nominalmente, mas referindo-se a ele.