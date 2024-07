2º colocado na disputa à prefeitura de Macapá desiste de candidatura com apenas 5% dos votos

O irmão do senador Davi Alcolumbre (União-AM) que ia concorrer à prefeitura de Macapá, Josiel Alcolumbre (União), decidiu desistir da candidatura nesta terça-feira, 23, "em um ato de união", disse. Ele é o segundo colocado na disputa eleitoral pela capital amapaense, mas aparece com apenas 5% das intenções de voto. O primeiro colocado, atual prefeito e candidato à reeleição Dr. Furlan (MDB), lidera pontuando com 74,3% nos levantamentos da Paraná Pesquisas.

"Hoje, num gesto de união, retiro minha pré-candidatura. Macapá precisa de união. União para mostrar de onde vem, de verdade, as obras e as realizações da nossa cidade. União é um gesto de grandeza. Como bom amapaense, tenho muito orgulho de somar e unir pelo nosso estado", disse Josiel em seu Instagram.

Ele é jornalista e presidente licenciado do Conselho Deliberativo do Sebrae Amapá, além de primeiro suplente do senador e irmão. Já foi candidato à prefeitura da cidade em 2020, quando foi derrotado por Furlan. O emedebista foi eleito com 55,67% dos votos válidos no segundo turno, e Josiel ficou com 44,33%.