Ramagem é oficializado à prefeitura do Rio após receber apoio tímido de Bolsonaro

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), foi oficializado nesta segunda-feira, 22, como o nome do PL que vai disputar a prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições municipais deste ano. Ramagem foi mantido como pré-candidato do partido, com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após vir à tona a gravação de uma reunião em que o ex-chefe do Executivo discute um plano para anular o inquérito das "rachadinhas" - investigação que fechou o cerco a Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O diretório do PL no Rio de Janeiro confirmou Ramagem após a candidatura do deputado ser colocada em xeque depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirar o sigilo do áudio da reunião entre o ex-presidente, o general Augusto Heleno (então chefe do Gabinete de Segurança Institucional) e o ex-chefe Abin e revelar o suposto esquema.

Prevaleceram os planos do senador Flávio Bolsonaro, mentor da indicação de Ramagem ao posto. O filho "01" do ex-chefe do Executivo é considerado a ponte entre o ex-diretor da Abin e Bolsonaro. Flávio saiu em defesa de Ramagem após o áudio investigado e tratou de colocar panos quentes na irritação causada pelo deputado no chefe do clã da zona oeste do Rio.