Em convenção do PL, Nunes chama Boulos de 'invasor', 'vagabundo' e 'sem vergonha'

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pré-candidato à reeleição ao cargo, subiu o tom e usou palavras fortes para se referir ao seu principal adversário, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) nesta segunda-feira, 22.

Na convenção do PL, que oficializou a indicação do coronel Ricardo Mello Araújo como vice na chapa do emedebista, o prefeito chamou Boulos de "invasor", "vagabundo" e "sem vergonha".

A convenção não contou com a presença de Jair Bolsonaro, principal estrela do partido, e nem de Valdemar Costa Neto, presidente nacional da sigla. Procurado, o deputado federal ainda não se manifestou.