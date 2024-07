Eleições EUA: conheça os candidatos que podem substituir Biden

“Hoje, quero oferecer meu total suporte e apoio à Kamala para ser a candidata do nosso partido este ano”, afirmou o então presidente dos EUA em seu perfil no X (antigo Twitter).

Ex-procuradora e senadora do estado da Califórnia, Kamala atualmente é vice-presidente dos Estados Unidos. A possível candidata foi responsável em aproximar Biden aos jovens, negros e mulheres durante as eleições de 2021.

Se indicada pelo partido, Kamala será a primeira mulher negra da história dos EUA a disputar a Casa Branca.

Gretchen Whitmer Crédito: JIM WATSON / AFP

Gretchen Whitmer

Advogada e presidente do Comitê Nacional Democrata, Gretchen Whitmer atualmente é governadora do estado de Michigan. A indicação de Whitmer às eleições pode ganhar peso por ela ter sido uma das responsáveis pela conquista do maior número de candidatos do Partido Democrata no Legislativo em 40 anos.

Além disso, Gretchen Whitmer já teve embates com Donald Trump, que chegou a reduzi-la a “aquela mulher de Michigan”. Com o anúncio de Biden, a governadora comentou sobre o conflito com Trump: “O meu trabalho nestas eleições permanecerá o mesmo: fazer tudo o que puder para eleger os democratas e deter Donald Trump, um criminoso condenado”.

Em seu perfil no X, Gretchen apoiou a decisão do então presidente dos EUA: “O presidente Biden é um grande servidor público que sabe melhor do que ninguém o que é necessário para derrotar Donald Trump”.