No Rio, Bolsonaro apoia ato de pré-campanha à Prefeitura de Niterói

Na capital fluminense, Bolsonaro apoia o também deputado federal Alexandre Ramagem (PL), que o gravou em reunião para discutir as investigações sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) no caso da rachadinha. O filho do ex-presidente também estava com ele no carro de som.

Apesar do mal-estar após o episódio, Bolsonaro mantém o apoio formal à Ramagem, tendo, inclusive comparecido a ato de pré-campanha do deputado na quinta-feira de manhã. Ramagem será oficializado pelo PL no pleito municipal na segunda-feira, 22.