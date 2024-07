O POVO News: Apagão cibernético atinge o STF; Lula defende Haddad

A semana chega ao fim com mais uma edição do programa O POVO News na noite desta sexta-feira, 19. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o episódio comenta apagão cibernético que afetou linhas aéreas, empresas ferroviárias e setor de comunicações de vários pontos do planeta. Em nota, o Supremo Tribunal Federal (STF) informou que um dos sistemas utilizados pela Corte também foi afetado pelo apagão.

Assista ao vivo:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao defender o ministro da Fazenda,



Em evento no estado de São Paulo, o presidente afirmou que "todo dia" diz ao ministro que "as coisas vão dar certo". Para tratar do assunto, participa do programa o economista Andre Roncaglia.



A "Abin Paralela" também é destaque no O POVO News. De acordo com a colunista Bela Megale, do O Globo, o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), não conseguiu convencer a Polícia Federal durante o interrogatório realizado na última quarta-feira sobre a suposta espionagem com uso da estrutura governamental. Outro tema da edição é a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao defender o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), após vira alvo de memes na internet que o chamam de "Taxad", principalmente por conta da popularizada "taxa das blusinhas". Em evento no estado de São Paulo, o presidente afirmou que "todo dia" diz ao ministro que "as coisas vão dar certo". Para tratar do assunto, participa do programa o economista Andre Roncaglia.

O POVO em Brasília, Carlos Mazza. O episódio terá análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente doem Brasília, João Paulo Biage , e o do editor e colunista

Serviço

O POVO News



