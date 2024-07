Nunes tem 26,9% e Boulos, 24,7% das intenções de voto em SP, diz Paraná Pesquisas

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) permanecem à frente nas intenções de voto à Prefeitura da capital paulista, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado na sexta-feira, 19.

No principal cenário estimulado do levantamento, com a presença de todos os pré-candidatos, Nunes tem 26,9% e Boulos, 24,7%. Apesar da vantagem numérica de Nunes, os dois pré-candidatos estão empatados tecnicamente, dentro da margem de erro da pesquisa, de 2,6 pontos porcentuais.

Em um cenário estagnado, Nunes e Boulos despontam em relação aos demais pré-candidatos apresentados como opções de voto aos eleitores da cidade. O terceiro colocado é o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), que figura com 11,6% de menções. Ele é seguido pelo empresário e ex-coach Pablo Marçal (PRTB), que tem 10,9%. A quinta colocada é a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), com 6,4%. Os três pré-candidatos estão empatados tecnicamente. Entre Datena e Tabata, o empate ocorre no limite da margem de erro.