'Indigna', reage Sindifisco à reunião de Bolsonaro e Ramagem sobre 'rachadinhas'

O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-fiscais da Receita (Sindifisco Nacional), Isac Falcão, chamou de 'indigna' a reunião em agosto de 2020 no Palácio do Planalto entre o então presidente Jair Bolsonaro, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, o ex-diretor da Abin, delegado Alexandre Ramagem, e duas advogadas que, à época, defendiam o senador Flávio Bolsonaro. Discutiu-se ali uma estratégia para abafar a investigação sobre suposto esquema de 'rachadinha' no gabinete de Flávio, no tempo em que exerceu mandato de deputado estadual no Rio.

Na última segunda, 15, o áudio da reunião - gravada por Ramagem em seu celular -, com uma hora e oito minutos de duração, foi tornado público, indicando os esforços do grupo em livrar o filho 01 de Bolsonaro e insinuações sobre a conduta dos auditores fiscais que trabalharam no Relatório de Inteligência Financeira (RIF) - documento que registrou movimentações de Flávio.

Para Isac Falcão, a reunião foi "fantasiosa", "absurda". Ele atribui "mentiras" às advogadas Luciana Pires e Juliana Bierrenbach que teriam apontado existência de uma suposta organização criminosa dentro da Receita para perseguir pessoas.