'Bolsonaro é mito, o Lula é um impostor', diz Flávio Bolsonaro

"Para ser chamado de mito tem que merecer, tem que fazer por onde! Mito é aquele que baixa imposto. Bolsonaro é mito, o Lula é um impostor", diz o senador, argumentando que para ter o título dado ao seu pai é necessário ser a favor da vida, não a favor do aborto.

A declaração ocorreu durante o segundo ato de pré-campanha nesta semana em Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Enquanto discursava, Flávio disse haver um "cara", o qual ele chamou de "barbinha", reclamando que ninguém estava o chamando de mito.

O trecho da fala foi postado na rede social X (antigo Twitter) do senador. Confira clicando aqui .

Procurado por meio da assessoria de imprensa da Presidência, Lula não se havia se manifestado sobre essa citação até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

O ato político contou com a participação de deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e pré-candidato à Prefeitura do Rio. Durante seu discurso em um trio elétrico, Jair Bolsonaro investiu novamente na narrativa de perseguição. Ele disse que pode voltar a ser alvo da Polícia Federal diante dos avanços de investigações sobre fraudes no cartão de vacinação e pela venda das joias sauditas.