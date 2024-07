Morre o advogado mais antigo do Brasil, aos 104 anos, após 80 anos de advocacia

O advogado mais antigo do Brasil, Hermano de Villemor Amaral Filho, morreu na madrugada da última quarta-feira, 17, aos 104 anos. Ele exerceu a advocacia por quase 80 anos, e foi um dos primeiros juristas a fazer parte da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ).

Villemor completou seu 104° aniversário na quinta-feira passada, 11 de julho. Trabalhou no escritório familiar, o Villemor Amaral Advogados, até poucos momentos antes do falecimento. A firma centenária reúne, hoje, mais de 300 advogados, sendo 70% mulheres. A família e a empresa não divulgaram o motivo da morte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O advogado era especialista em direito comercial e deu continuidade ao trabalho iniciado por seu pai, em 1909. Foi Conselheiro da OAB-RJ, em duas ocasiões, e também membro da Seção do Estado de São Paulo. Ainda no exercício da profissão, mantinha o hábito de ajudar os estagiários do escritório, apesar dos quase 90 anos de idade que os separava dos estudantes de Direito.