PEC da anistia está sem relator no Senado e será votada em agosto, diz Alcolumbre

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que dá anistia aos partidos que cometeram infração eleitoral será votada na primeira sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, em agosto, segundo o presidente do colegiado, senador Davi Alcolumbre (União-AP).

Nesta quarta-feira, 17, Alcolumbre afirmou que está com dificuldades para encontrar um parlamentar para a relatoria do texto. "Quase que eu sou relator para ver se aprova logo", disse o presidente da CCJ. Questionado se teria interesse no tema, o senador disse que "confusão só presta grande" e riu.

A PEC, que foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 11 deste mês, prevê anista às siglas que sofreram penalizações por descumprimento de cotas para mulheres e pessoas pretas. Além de criar um programa para refinanciar as dívidas e permitir que a verba do fundo eleitoral seja utilizada para pagar multas eleitorais.