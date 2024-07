Aldo Rebelo deixa prefeitura de SP para se dedicar à campanha de Ricardo Nunes

O ex-ministro Aldo Rebelo (MDB) deixou a Secretaria Municipal de Relações Internacionais para se dedicar à campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Enrico Misasi, secretário Executivo de Relações Institucionais, também saiu da pasta com o mesmo objetivo. As exonerações foram publicadas nesta quarta-feira, 17.

Ao Estadão, Aldo Rebelo disse que pediu ao prefeito sua desincompatibilização para participar da campanha. O ex-secretário agora será responsável por gerenciar as relações entre diversos segmentos da sociedade e a campanha de Ricardo Nunes. Já Enrico Misasi assumirá o papel de coordenador executivo da campanha.

"Vou aproximar a campanha de todos os setores da sociedade, incluindo cultura, educação, esporte, juventude, saúde, empresários e sindicatos. Meu objetivo será mobilizar esses segmentos para apoiar a reeleição de Ricardo Nunes", afirmou Aldo.