'Toda eleição surge alguma discussão para poder desestabilizar', diz Nunes

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), minimizou, na manhã desta terça, 16, as notícias relacionadas a um boletim de ocorrência feito contra ele pela sua mulher, Regina Carnovale, em 2011. De acordo com o documento, Regina reclamava à época de ligações e mensagens ameaçadoras do prefeito. Durante sabatina promovida pela Folha de São Paulo nesta segunda-feira, 15, Nunes afirmou que o documento era forjado, mesmo que em 2020 em nota enviada ao veículo, Regina tenha confirmado a existência do documento.

"Toda vez que vem a eleição surge alguma discussão para poder desestabilizar, atingir as pessoas. O que é importante dessa história toda é 27 anos de casado, isso que é fundamental", afirmou o dirigente municipal em coletiva nesta manhã, evitando entrar no mérito do documento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta terça-feira, 16, a versão de Nunes também foi rebatida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. De acordo com nota, "o caso em questão foi registrado pela 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em fevereiro de 2011. Na ocasião, a vítima compareceu na unidade especializada para comunicar os fatos e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Embu Guaçu, responsável pela área dos fatos", diz a pasta.