Nas redes sociais, Gleisi debocha de ataque a tiros sofrido por Trump

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada Gleisi Hoffmann, debochou da tentativa de assassinato sofrido pelo ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump pelas redes sociais nesta terça-feira, 16.

A postura de Gleisi, que compartilhou uma caricatura que sugere que o sangue de Trump era ketchup, diverge da adotada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

