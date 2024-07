Menos de 1% dos municípios tem mais mulheres que homens nas Câmaras

Só 45 das 5.568 cidades que realizaram eleições municipais em 2020 têm mais mulheres que homens nas Câmaras, segundo levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número representa menos de 1% dos municípios que participaram daquele pleito.

Sete em cada dez cidades onde há maioria feminina no Legislativo têm população menor que 15 mil pessoas, segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Somente Araras, no interior paulista, tem mais de 100 mil habitantes. Na cidade, há seis mulheres entre as 11 cadeiras da Câmara Municipal.

Já os municípios onde as mulheres vereadoras são minoria - entre 20% e 30% dos assentos das Casas legislativas - somam 1.384. Ou seja, 24,85% de todos os municípios brasileiros.