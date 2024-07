'Me envie um novo cheque': carta de Carlos Bolsonaro para banco na Flórida entra na mira da PF

Em meio às investigações sobre a Abin Paralela, a Polícia Federal encontrou cópia de uma carta assinada pelo vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) a um banco na Flórida, nos Estados Unidos, referente a uma conta que o parlamentar manteve até setembro do ano passado. Carlos relata "dificuldades" para receber um cheque do banco. Ele pede a emissão de um novo cheque e que seja encaminhado para a agência em que ele abriu a conta — indicou que ele mesmo pegaria o cheque.

O documento entrou na mira da Polícia Federal, assim como um bilhete manuscrito, no qual Carlos Bolsonaro anotou um endereço na capital americana. O vereador alertou que já não havia mais nenhum de seus familiares em Washington para receber o cheque.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os investigadores devem averiguar se há alguma irregularidade nas operações da conta, assim como uma eventual ligação de movimentações financeiras com a suposta atuação do filho 03 de Bolsonaro no 'núcleo-político' ligado à 'Abin Paralela'.