Jair Bolsonaro inspira linha de óculos 'Mito Eyewear'

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) teve seu nome usado por apoiadores para batizar uma nova loja de óculos, intitulada de "Mito Eyewear". Com opções masculinas e femininas, o comércio disponibiliza modelos de grau e de sol entre os valores de R$ 219 e R$ 229.

A marca diz que como Bolsonaro, ela é guiada pela convicção, a coragem e a fé. Com os slogans "veja o mundo com paixão. Veja o mundo com propósito" e "elevando a visão, inspirando a Nação", a empresa afirma que deseja inspirar o País, assim como o ex-presidente.

O perfil oficial da Mito Eyewear no Instagram traz fotos com Bolsonaro utilizado os óculos. Procurada, a empresa não retornou até a publicação desta matéria para dizer se possui permissão para utilizar a imagem e nome do antigo chefe do Executivo na campanha. A assessoria de Bolsonaro também não confirmou.